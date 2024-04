Seregno, il santuario di Santa Valeria ospita l’ultimo saluto a Ornella Denova

Saranno celebrati sabato 20 aprile, alle 15, nel santuario di Santa Valeria a Seregno, i funerali di Ornella Denova, la donna vittima dell’incidente stradale verificatosi domenica 7 aprile, all’incrocio tra le vie Piave e cardinale Minoretti, proprio a ridosso dell’edificio ecclesiastico. La 72enne, come è stato ricostruito dalla polizia locale, viaggiava in qualità di passeggera sulla Mini Cooper condotta dalla nipote Alexia Seveso, che procedeva in via Piave in direzione nord, quando è stata impattata sul lato destro dalla Fiat 500 di una medese di 59 anni, uscita dalla via cardinale Minoretti omettendo la precedenza.

Incidente: i soccorsi non hanno impedito la tragedia

L’urto ha scaraventato le due vetture contro il muro di uno stabile sul lato opposto della via Piave. L’immediatezza dei soccorsi non è stata sufficiente a salvare la vita a Denova, che si è spenta all’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre la nipote e la medese se la sono cavata con una prognosi di due settimane a testa. La salma dell’anziana, vedova da una quindicina di anni di Enrico Longhi, è poi stata sottoposta all’autopsia, come prassi in questi casi. Il decesso ha straziato le figlie Maura e Veronica, i generi Carlo e Rosario e la nipote Giulia, oltre a tutti gli altri familiari ed amici.