Il Parco 2 giugno di Seregno, nel pomeriggio di sabato 25 marzo, ha ritrovato il suo galeone. Una nuova versione, più grande e rinnovata, dell’attrattiva che era durata vent’anni, che era stata più volte vandalizzata e rattoppata al meglio. E che, diventata pericolosa e insicura, era stata destinata alla sostituzione.

Seregno: il parco 2 Giugno ha il suo nuovo galeone, spesa di 122mila euro

Il “varo” è avvenuto alla presenza di un foltissimo numero di bambini e genitori. Il galeone della ditta Kompan Italia, casa madre in Danimarca, produttrice di attrezzature per parchi giochi è costato 122mila euro, oltre a 3mila euro per la posa del pavimento gommoso che lo circonda di colore azzurro a significare l’onda del mare e di un color giallo simbolo di terra e sabbia.

All’inaugurazione erano presenti tutti i componenti della giunta amministrativa, oltre ai diversi tecnici comunali. Al taglio del nastro simbolico da parte del primo cittadino Alberto Rossi tra la gran folla presente all’atteso evento è scattato spontaneo un lungo applauso.

Rossi rivolgendosi ai tantissimi bambini presenti che hanno preso d’assolto il nuovo gioco, ha detto: “È un’opera che mi è stata sollecitata da tantissime parti e a cui anch’io tenevo tanto perché so quanto voi vi divertiate a salire a bordo ed improvvisarvi navigatori o pirati. Sono rimasto addolorato che nel periodo della pandemia voi bambini non abbiate potuto accedere a questa struttura spero adesso possiate recuperare il tempo perso. Buon divertimento a tutti”.