Seregno, il PalaSomaschini è inagibile: le infiltrazioni dal tetto hanno compromesso il parquet

«Stiamo cercando di affrettare il più possibile i tempi, lavorando sia sulla copertura che sul parquet, per ripristinare la piena funzionalità della struttura». Paolo Cazzaniga, assessore allo sport del Comune di Seregno, commenta così le condizioni del PalaSomaschini di via alla Porada, inagibile per le società sportive, a causa dei problemi di infiltrazioni dal tetto, che hanno compromesso in più punti il parquet in legno. Una circostanza che sta costringendo tante realtà a fare di necessità virtù, trovando sedi alternative per le rispettive attività.

PalaSomaschini: le società costrette a cercare sedi alternative

Il Seregno Hockey 2012, che debutterà ufficialmente a metà ottobre nella coppa Italia di serie A/2 di hockey su pista, viene ospitato dal Csa Agrate per i suoi allenamenti. Il Basket Seregno ha invece ripiegato sulla palestra della secondaria di primo grado don Milani per le gare interne della propria prima squadra, impegnata in Divisione Regionale 1, mentre la compagine di basket in carrozzina ha spostato al centro sportivo di Mariano Comense l’appuntamento con l’ottava edizione del trofeo “Alberto Scolari”, in calendario domenica 24 settembre. Dal canto suo, la Polisportiva G XXIII pattinaggio artistico punterà invece in prevalenza sulla pista di via Stefano da Seregno, finché la situazione non sarà tornata alla normalità. «Al momento -continua Cazzaniga– è difficile ipotizzare una data per il termine dei lavori. Fondamentale sarà soprattutto eliminare le infiltrazioni dall’alto».

PalaSomaschini: in arrivo gli ispettori di Aces Italia

La novità si è presentata nella sua concretezza proprio in coincidenza con l’arrivo degli ispettori di Aces Italia, che da venerdì 22 settembre e fino a domenica 24 settembre visiteranno l’impiantistica locale, nell’ottica di una valutazione della domanda protocollata dall’amministrazione comunale, per ottenere il riconoscimento di città europea dello sport per il 2025. La delegazione presenzierà anche al Galà dello Sport, anticipato per l’occasione di qualche mese rispetto al solito, in cui atleti e sodalizi saranno premiati per i risultati ottenuti nella passata stagione. Ad ospitarlo, sabato 23 settembre, alle 21, sarà proprio il PalaSomaschini: l’ammaloramento della pista limiterà la programmazione alla consegna dei riconoscimenti, mentre le esibizioni sono state cancellate.