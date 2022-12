Seregno: il Natale solidale del ristorante che regala la cena a 600 persone bisognose

È nata a Seregno l’idea che renderà migliore, per il terzo anno consecutivo, il Natale di oltre seicento persone senza tetto e in difficoltà. Grazie a una cena solidale ideata dal ristorante Umami Sushi, catena ormai internazionale nata in città, in collaborazione con la Casa della Carità.

Seregno: il Natale solidale del ristorante Umami, 100 senzatetto a cena e 500 pasti per i bisognosi

Per la cena della vigilia saranno ospitati nel ristorante di Seregno della catena (chiuso per le feste fino al pranzo di Santo Stefano compreso) oltre 100 senzatetto cui verrà dedicato un menù con piatti della tradizione italiana. Un impegno allargato anche alla città di Milano con la preparazione di oltre 500 pasti caldi da consegnare tra i più bisognosi.

L’iniziativa si inserisce nel programma Piano Freddo, avviato dal Comune di Seregno, che prevede il potenziamento dei posti letto e dei servizi a disposizione delle persone senza fissa dimora.

“Come gruppo crediamo che l’unione faccia la forza e mai come in questo periodo di festa è giusto dare un segnale di vicinanza alle categorie più fragili. In sinergia con i nostri partner territoriali, tra cui anche la Caritas di Seregno, riteniamo che la condivisione di valori comuni sia uno strumento importante per raggiungere obiettivi condivisi. Insieme si può fare la differenza, soprattutto nel sociale – ha raccontato Mattia Bigi, proprietario della catena di ristoranti Umami Sushi – La prima volta di questo progetto è stata nel 2019. Abbiamo deciso di replicarlo, dopo due anni di pandemia, trovando grande entusiasmo da parte di tutti i nostri partner”.

Un impegno che si riflette anche in altri due ristoranti a Seregno, sempre gestiti da Mattia Bigi: Lakkei e Thayki. Entrambi hanno collaborato con diversi enti nazionali e associazioni territoriali per la tutela dei più bisognosi e la salvaguardia ambientale, tra cui Banco Alimentare e One Tree Planted, che ha la missione di piantare alberi in tutto il mondo e contrastare le emissioni di Co2.

“Per noi l’impegno solidale è prima di tutto un impegno con noi stessi, una pratica quotidiana che cerchiamo di portare avanti attraverso le nostre attività sia in termini di sostegno sociale che di salvaguardia ambientale. Ad oggi abbiamo piantato più di 500 alberi e tutti i ristoranti sono certificati Friends of the Sea, che è lo standard di certificazione per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino”, continua Bigi.

La catena di ristoranti ha inoltre ottenuto lo scorso anno la certificazione plastic free in tutti i locali per la scelta di non utilizzare plastica, ma materiale riciclabile.