Seregno, il corpo della polizia locale premiato al forum di settore a Bergamo

Polizia locale di Seregno sugli scudi a Bergamo. Mercoledì 29 novembre, nell’ambito del forum di settore, il corpo ha ricevuto un pubblico encomio, figlio della sua capacità di gestione di un caso di violenza sulla donna, consumatosi all’interno del contesto familiare. La vittima è stata alla fine allontanata dal marito, che è stato denunciato.

Polizia locale: l’elenco di agenti ed ufficiali premiati

Il riconoscimento, alla presenza tra gli altri del sindaco Alberto Rossi, del suo vice ed assessore alla sicurezza William Viganò e di Maurizio Zorzetto, per un biennio alla guida del corpo, prima del suo trasferimento a Pordenone e Cordenons, è stato consegnato al comandante Giovanni Dongiovanni, al suo vice Mario Coppola, all’ufficiale Massimo Vergani, agli agenti Luigi Galanti, Monica Bonventre, Emanuela Cavallaro, Cinzia Piraino, Dylan De Magistris, Davide Grillo e Gian Paolo Di Palma.

Polizia locale: l’elogio dell’assessore William Viganò

«Il riconoscimento attribuito alla nostra polizia locale -ha commentato il vicesindaco Viganò– conferma l’elevato livello di qualificazione professionale che è stato raggiunto dal nostro corpo. Non è scontato che le donne vittime di stalking e maltrattamenti scelgano la polizia locale come soggetto cui affidarsi: questa scelta testimonia come si sia instaurata una profonda vicinanza tra i nostri agenti e la cittadinanza».