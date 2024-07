Seregno, Gelsia sostiene i soggiorni di bambini e ragazzi tra 6 e 13 anni a Santa Caterina Valfurva

Gelsia, si conferma vicina al territorio ed alle sue comunità, con un’attenzione particolare al benessere dei più giovani. In collaborazione con la Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali, la società seregnese del perimetro Aeb-A2A ha sostenuto nel mese di giugno i soggiorni estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio. Un inizio d’estate ricco di divertimento, educazione ed immersione nella natura ha caratterizzato l’esperienza di circa 90 bambini e ragazzi provenienti da Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza. La partnership ha reso possibile la partecipazione di tutti i giovani iscritti ai campi estivi organizzati dall’Azione Cattolica dei Ragazzi della diocesi di Milano, inclusi coloro che provengono da famiglie meno abbienti.

Gelsia: l’articolazione della proposta per i giovani

Un momento delle attività durante il soggiorno

Il periodo appena trascorso a Santa Caterina Valfurva non è stato solo un momento di svago, ma anche un’occasione speciale per esplorare la sostenibilità ambientale. Ispirati dall’enciclica “Laudato Si'” di Papa Francesco, i giovani partecipanti hanno preso parte a un laboratorio sull’economia circolare, trasformando materiali di scarto in oggetti utili per tutta la loro permanenza al campo. Le attività svolte si sono focalizzate sull’importanza dell’impegno individuale e su come le scelte personali possano contribuire a un futuro più sostenibile.

Gelsia: la soddisfazione di Alfio Regis (Faap)

Un’altra immagine delle attività a Santa Caterina Valfurva

«Come Faap -spiega il presidente Alfio Regis-, attiviamo sul territorio laboratori di educazione e formazione alla progettazione di rete in ottica di sostenibilità e di impatto sociale; per questo esprimiamo vivo apprezzamento per il supporto economico da parte di Gelsia, in un’ottica di sinergia sul versante della cura di prossimità per il territorio, con uno sguardo particolare sui più giovani, affinché siano protagonisti di esperienze significative per un futuro di pace e solidarietà».

Gelsia: i pareri di Massimiliano Riva (Aeb) e Mauro Ballabio (Gelsia)

Alcuni dei lavori realizzati durante il soggiorno estivo

Soddisfazione è stata espressa anche sul fronte aziendale. «I campi estivi per bambini e ragazzi -ha sottolineato il presidente di Aeb Massimiliano Riva-, organizzati, tutti gli anni, dall’Azione Cattolica Ambrosiana sono in generale momenti unici di condivisione di un percorso e di crescita personale. Oltre a questo, le attività come il laboratorio sul riciclo spingono i ragazzi a riflettere sull’importanza del rispetto per l’ambiente e della responsabilità nel consumo. Con il sostegno a questa lodevole iniziativa, Aeb, attraverso la controllata Gelsia, riafferma il suo impegno a favore delle nuove generazioni e del benessere dei più piccoli. Promuovere progetti che combinano educazione, divertimento ed un impegno concreto per l’ambiente rappresenta un investimento nel futuro del nostro territorio, contribuendo a costruire un mondo più sostenibile per tutti». Analogo l’entusiasmo di Mauro Ballabio, presidente di Gelsia: «L’iniziativa con Faap rappresenta perfettamente il nostro impegno verso attività che promuovono il benessere e lo sviluppo delle nuove generazioni. Gelsia è infatti da sempre impegnata a sostenere il territorio, con una particolare attenzione rivolta ai giovani, e per questo motivo abbiamo deciso di sostenere con entusiasmo l’attività promossa dall’Azione Cattolica dei Ragazzi della diocesi di Milano».