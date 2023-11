Seregno, fra Hugues Assou arriva in visita al Gruppo solidarietà Africa

Momento pubblico molto significativo domenica 19 novembre per il Gruppo solidarietà Africa di Seregno. L’associazione ha ricevuto infatti la visita di fra Hugues Assou, provinciale dei Fatebenefratelli in Africa, con la giurisdizione degli ospedali di Tanguiéta in Benin e di Afagnan in Togo, sedi di molti progetti sanitari avviati dal presidente Paolo Viganò e dai soci.

Africa: il saluto del provinciale dei Fatebenefratelli

Fra Hugues Assou, terzo da sinistra, con il direttivo del Gruppo solidarietà Africa, il vicesindaco William Viganò ed il prevosto monsignor Bruno Molinari

Il religioso ha concelebrato in questa circostanza la santa Messa vespertina nella basilica San Giuseppe, che è stata presieduta da monsignor Bruno Molinari. «Questa presenza -ha spiegato nel suo messaggio di benvenuto il prevosto– ci fa pensare al tanto bene che i fratelli ospedalieri hanno compiuto nel mondo e soprattutto in Africa. Preghiamo avendo la consapevolezza delle situazioni di povertà». Dal canto suo, Assou ha evidenziato che «è con grande riconoscenza, a nome dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, in particolare dei frati della Provincia di San Riccardo Pampuri d’Africa, che comprende le comunità in Benin, Burkina Faso e Togo, che vorrei salutarvi calorosamente e ringraziarvi per l’occasione che mi avete offerto di essere accolto in basilica». Il provinciale ha quindi messo l’accento sull’impegno del Gruppo solidarietà Africa: «Da molti anni voi siete partner fedeli per la realizzazione di numerosi interventi in Togo e Benin, per continuare il cammino profetico di San Giovanni di Dio, nostro padre fondatore, che percorreva le strade di Granada in Spagna nel XVI secolo, portando un cesto nelle mani e gridando: “Fratelli, fate a voi stessi del bene, facendo del bene agli altri!”. Da ciò il nome di Fatebenefratelli in italiano. Cari amici, è dunque una grande gioia per noi frati e per i collaboratori che lavorano negli ospedali di Togo e Benin essere in costante collaborazione con voi. A nome di tutti, io vorrei ringraziare ciascuno di voi per la disponibilità ad accompagnare le nostre attività missionarie, per una solidarietà in continua crescita in Africa».

Africa: la consegna di una medaglia ha suggellato il momento

Fra Hugues Assou riceve una medaglia celebrativa da Paolo Viganò

Paolo Viganò ha suggellato il momento, consegnando ad Assou, nato in Togo, una medaglia celebrativa da parte del Gruppo solidarietà Africa. Il saluto dell’amministrazione comunale lo ha portato il vicesindaco William Viganò.