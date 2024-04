Seregno, famiglia milanista vittima di un atto vandalico durante la festa per lo scudetto dell’Inter

Amaro risveglio martedì 23 aprile, a Seregno, per una famiglia residente nella zona di San Carlo, al confine con Desio. Come è poi stato segnalato da una delle persone direttamente coinvolte anche su alcune pagine di Facebook che raccontano la quotidianità della vita locale, come quella denominata “Sei di Seregno se” e quella del comitato di quartiere di San Carlo, le autovetture parcheggiate in cortile e le pareti dell’abitazione sono state imbrattate con vernice, circostanza che è stata ricondotta ad un atto vandalico maturato all’interno dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto calcistico da parte dell’Inter, essendo il nucleo familiare notoriamente composto da tifosi del Milan ed animatori del Milan Club Seregno, che ha sede sul posto.

«Segnalo -recita il post pubblicato sul social network– atto vandalico accaduto nottetempo ai danni delle mie vetture e della mia abitazione (siamo tifosi milanisti) in occasione dei festeggiamenti da parte dei tifosi interisti per lo scudetto. Il fatto è già stato denunciato alle autorità competenti. Questi non sono tifosi ma solo delinquenti e tifosotti occasionali che non sanno nemmeno cosa vuol dire tifare davvero la propria squadra del cuore, qualunque essa sia». Tante le dimostrazioni di solidarietà per la famiglia, registrate dopo la comunicazione.