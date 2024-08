Seregno, donna investita in via Wagner: è ricoverata in terapia intensiva al San Gerardo

È stata ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata, la ragazza di 25 anni, residente a Seregno, che venerdì 30 agosto è stata vittima di un grave incidente stradale in zona Ceredo. Del sinistro è stata teatro la via Wagner, lungo rettilineo di collegamento che conduce a Meda, per la precisione all’altezza dell’attraversamento pedonale all’angolo con il viale Tiziano, a poche decine di metri dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco. Qui, secondo una prima ricostruzione, ancora forzatamente incompleta, la donna stava attraversando, quando è stata investita da una Dacia Duster, con al volante un uomo di 31 anni, a sua volta abitante a Seregno, che stava procedendo in direzione di Meda. In quel momento, la giovane aveva con sé una bicicletta, le modalità di conduzione della quale sono oggetto di un approfondimento della polizia locale.

Incidente: sul posto ambulanza, automedica e polizia locale

L’impatto è stato comunque molto violento ed ha sbalzato la giovane contro la staccionata in legno che, sul lato opposto a quello del viale Tiziano, delimita il perimetro del parco “2 giugno” alla Porada, ampio polmone verde verso cui era indirizzata. L’allarme ha veicolato sul posto in codice rosso, quello riservato ai casi più gravi, che non escludono il pericolo di vita per la persona coinvolta, un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, un’automedica e la già citata polizia locale. I soccorritori hanno trovato l’interessata cosciente, da quel che si è appreso: dopo le prime cure, però, la decisione è stata quella di un trasferimento, sempre in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato disposto il ricovero in terapia intensiva, con la prognosi riservata. In base a quanto ha poi comunicato l’Areu, l’agenzia regionale emergenza urgenza, la seregnese nell’urto, prima con la Dacia Duster e poi con la staccionata in legno, ha riportato un trauma cranico e traumi concomitanti ad addome, bacino, schiena ed uno degli arti inferiori.

Incidente: da chiarire la dinamica dell’accaduto

La dinamica del sinistro è ora in fase di valutazione da parte del personale della polizia locale. Tra gli aspetti da chiarire, figurano come già detto le modalità con cui la venticinquenne stava conducendo la bicicletta che aveva con sé: in prima battuta, l’incidente era stato classificato come investimento di una ciclista, ma proprio l’Areu ha poi accreditato invece la tesi che la giovane, quando è stata travolta dalla vettura, stesse in realtà muovendosi a piedi. Inoltre, l’intersezione tra la via Wagner ed il viale Tiziano è regolata da semafori, ma una delle luci del semaforo a fianco della chiesa di San Giovanni Bosco appare non funzionante, particolare che potrebbe anche aver contribuito a determinare il sinistro.