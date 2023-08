Seregno: deve scontare 4 anni e mezzi di carcere, lo trovano in giro per la città

Quattro anni e mezzi di carcere da scontare, eppure a spasso nel cuore di Seregno. Almeno finché non lo hanno notato i carabinieri del radiomobile della stazione cittadina, che l’hanno notato in corso Giacomo Matteotti nel tardo pomeriggio di sabato 12 agosto, intorno alle 18.30.

Un pattugliamento di routine, finché non hanno notato l’uomo – di origine marocchina, 40enne – che per esempio negli anni passati avevano potuto conoscere in un giro di spaccio di eroina nella stessa città. I militari hanno allora deciso di fare una verifica: fermato, controllo sulla banca dati, la scoperta.

Seregno: i precedenti dell’arrestato

Il 40enne sarebbe già dovuto essere in carcere per la condanna a 4 anni e 6 messi raccolta per reati tra il 2014 e il 2022, per i quali era stato arrestato. Si contano tra l’altro due tentate rapine (settembre 2014 e febbraio 2016), spaccio di cocaina (ottobre 2022), resistenza a pubblico ufficiale (dicembre 2022) per escandescenze nei confronti dei carabinieri stessi durante un controllo.

Nonostante la condanna, l’uomo era ancora a piede libero: era ricercato dal mese di aprile. Effettuate le procedure in caserma, è stato trasferito alla casa circondariale di Monza per scontare la pena.