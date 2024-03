Seregno, definiti i vincitori della seconda edizione del concorso “Giuseppe Baffa”

La sala Gandini di via 24 maggio a Seregno ospiterà sabato 16 marzo, con inizio alle 16.30, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario-sportivo “Giuseppe Baffa”, che il circolo culturale Seregn de la memoria ha promosso, con la collaborazione della sua famiglia, in particolare delle figlie Adele e Giuditta, per ricordare la figura di Giuseppe Baffa, uno dei suoi fondatori. Personaggio molto conosciuto e stimato in città, sulla scorta di una rettitudine mai in discussione, Baffa, nato nel 1935 e scomparso nel 2020, ha vissuto a lungo nell’ambiente sportivo, collaborando con la Salus ciclistica e con il Seregno calcio, spinto da una passione genuina per il territorio locale e le sue realtà più rappresentative.

Concorso: un input a scrivere racconti di sport

Giuseppe Baffa, primo a sinistra, con gli amici del circolo culturale Seregn de la memoria

La manifestazione, indirizzata ai ragazzi fino al 19 anni di età, agli studenti delle scuole della Provincia di Monza e della Brianza ed agli atleti che praticano giornalmente le differenti discipline sportive, invitava i concorrenti a proporre racconti editi o inediti, con argomento vicende sportive personali, pubbliche o comunque legate al mondo dello sport a livello generale, con l’esclusione di elaborati già classificatisi nei primi tre posti in analoghe iniziative precedenti. I testi, da regolamento, non potevano eccedere una lunghezza massima di cinque cartelle dattiloscritte.

Concorso: l’elenco dei vincitori e dei menzionati

Per quanto riguarda la fascia delle scuole secondarie di primo grado, il successo ha arriso a Laura Fabbrica, mentre Martina Busnelli si è aggiudicata il premio speciale messo in palio dalla famiglia Baffa. Ad Edoardo Travaglini e Francesca Perrone è andata invece una menzione d’onore. Per le scuole secondarie di secondo grado, vincitore è stato proclamato Riccardo Tanzi, mentre il premio speciale proposto dai familiari di Baffa è toccato a Marta Prada e le menzioni d’onore sono state attribuite a Giorgia Persiani e Viola Castillo. Il premio alla scuola che ha partecipato con il maggior numero di racconti in assoluto è stato poi appannaggio del collegio Paola di Rosa di Desio, mentre l’istituto secondario di primo grado che ha realizzato la proposta più consistente è stata la scuola Don Milani di via Carroccio. Analogamente, la secondaria di secondo grado che ha inviato più elaborati è stato l’istituto Dehon di Monza. Ai vincitori di categoria saranno consegnati premi sottoforma di articoli sportivi o buoni spesa per l’acquisto di libri o materiale sportivo.