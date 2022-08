Seregno-Carate: auto ribaltata e traffico in tilt sulla SS36

Scontro tra veicoli sulla SS36 e una Renault Clio si ribalta generando lunghe code in direzione nord nel tratto compreso tra Seregno- San Salvatore e Carate.

Auto ribaltata e un 76enne finisce in ospedale

Mercoledì pomeriggio 17 agosto poco dopo le 14 per una dinamica ancora da accertare la Renault e una Mercedes Classe A sono entrate in collisione e ad avere la peggio è stata l’utilitaria condotta da un 76enne finita sottosopra, mentre sul monovolume viaggiava un 82enne.

Auto ribaltata e l’intervento dei soccorsi

Tre automobilisti che sopraggiungevano, accorgendosi dell’incidente hanno subito dato l’allarme. Sul posto si sono portati due ambulanze, un’auto medica, i vigili del fuoco di Seregno e la Polizia Stradale. I pompieri insieme ai volontari del 118 sono riusciti a liberare il conducente della Clio dalle lamiere e curarlo in loco prima di trasferirlo in codice giallo all’ospedale di Desio. L’altro automobilista dopo una valutazione in loco dei sanitari ha rifiutato il trasporto al nosocomio. Lunghe code sulla SS36 chiusa temporaneamente in direzione nord.