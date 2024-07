Seregno, bambino di 5 anni investito a San Carlo: paura, ma non è grave

Momenti di vera apprensione mercoledì 10 luglio a Seregno, dove alle 20.20 circa, in via San Carlo, all’altezza del civico 39, un bambino di 5 anni è stato investito, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, in compagnia del papà. A dare per primo l’allarme è stato il pensionato che, con la sua vettura, ha causato il sinistro, che subito si è fermato ed ha avvertito il 112 ed il 118. Sul posto sono così convogliate un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno ed un’automedica, allertate con il codice rosso per i soccorsi sanitari, quello riservato alle situazioni in cui si presuppone un pericolo di vita, ed i carabinieri della stazione locale, per i rilievi di prassi. Il piccolo, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, da dove poi è stato dimesso, con una prognosi di soli cinque giorni. L’investitore, dal canto suo, non è risultato ubriaco né sotto l’effetto di stupefacenti.

Cronaca: sinistro con codice rosso anche in via Tintoretto

Una mezz’ora prima, alle 19.50, in via Tintoretto, traversa della via Montello, in una zona semicentrale, un motociclista di 18 anni era ruzzolato pesantemente al suolo, anche in questo caso facendo temere per la sua incolumità. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, il giovane, per cause in via di accertamento, avrebbe fatto tutto da solo. Il 118 ha inviato in loco un’automedica ed un’ambulanza di Seregno soccorso, in codice rosso. La seconda ha poi trasferito il centauro sempre all’ospedale San Gerardo di Monza: la derubricazione del codice a verde ha fatto sospirare tutti di sollievo, consentendo di escludere potenziali criticità.