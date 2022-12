Seregno avrà 96 case popolari in più per i bisognosi

Per l’edilizia popolare a Seregno c’è un programma da 96 alloggi per ampliare l’offerta a chi è nel bisogno. Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Landriani-Caponaghi, il sindaco Alberto Rossi presente l’assessore alle politiche sociali, Laura Capelli, ha spiegato che 9 nuovi alloggi di edilizia popolare vengono messi a disposizione delle famiglie seregnesi in difficoltà.

Seregno avrà 96 case popolari in via Colzani

Questi nuovi 9 appartamenti di via Colzani sono il frutto della sentenza emessa dal Tar di Milano che ha di fatto risolto il lungo contenzione che durava da oltre 9 anni tra l’amministrazione comunale e l’impresa Torre Sant’Ambrogio di Nicolò Paladino. Immobili che non erano utilizzati a causa di problematiche legate alle operazioni di collaudo.

Seregno avrà 96 case popolari in via Hugo

Il primo cittadino è andato sull’altra annosa questione delle abitazioni di via Hugo: “la ristrutturazione degli immobili di via Hugo, un intervento dell’ordine economico di 2,65 milioni di euro, rappresenta una degli interventi strategici nell’orizzonte dell’edilizia pubblica. Saranno ristrutturati e resi disponibili 37 alloggi. Il progetto degli interventi di ristrutturazione è stata ufficialmente reso disponibile. A gennaio partirà la gara di appalto per l’affidamento dei lavori. Nel contempo saranno liberati gli ultimi 3 alloggi attualmente ancora occupati”.

Seregno avrà 96 case popolari in via Macallè e via Grigne

” Nel frattempo– ha proseguito- nel rispetto delle tempistiche previste il cantiere della case di via Macallè. Sono stati completati i lavori di scavo, mentre per una delle due palazzine sono quasi ultimate le fondazioni e dall’inizio del nuovo anno dovrebbero essere posata la pavimentazione. Da lì, cominceranno a salire gli edifici. Si tratta di una realizzazione ecosostenibile, con pareti prefabbricate in legno. In via Macallè si renderanno disponibili 40 nuove unità abitative”. Sale il patrimonio immobiliare comunale. “ Con le nuove disponibilità di via Macallè, via Colzani e le 10 unità immobiliare in corso di acquisizione in via delle Grigne- ha aggiunto il sindaco Rossi- al recupero degli alloggi di via Hugo, saranno 96 appartamenti effettivamente messi a disposizione. Un intervento non da poco con 196 alloggi di proprietà comunale contro i 365 di proprietà Aler. Le famiglie in graduatoria in attesa di un alloggio sono in città 413”.

Seregno avrà 96 case popolari e i numeri dell’assessore Capelli

L’assessore Laura Capelli ha elencato una serie di dati relativi agli alloggi di proprietà comunale: “ sono 232 di cui, 178 destinati a canone sociale, 48 a canone moderato, 8 di emergenza. Gli alloggi Sap comunali non occupati sono 15 di cui, 7 di prossima assegnazione per scorrimento delle graduatorie, 4 assegnati agli inquilini di via Hugo, 2 in fase di cambio alloggio, 2 in fase di manutenzione. Alloggi Sas liberi 39, di cui 2 in manutenzione, 37 in manutenzione straordinaria, tutti in via Hugo. Le domande presentate nell’ultimo bando per le case sono state 413, assegnatari con cittadinanza non italiana 11”. Poi ha aggiunto: “ per quanto riguarda gli sfratti da abitazioni del mercato privato attualmente gestiti dai servizi sociali sono 43 gli alloggi dallo sblocco degli sfratti dopo l’emergenza, entro fine anno potrebbero esserci altri 35-37 nuovi sfratti. Nel corso dell’anno sono stati pubblicati diversi bandi a sostegno delle famiglie in difficoltà in materia di alloggi per il bando sostegno affitti, le domande ammesse sono state 384 per complessivi 528 mila euro di cui 309 risorse comunali il residuo contributi regionale; bando morosità incolpevole, morosi incolpevoli con sfratti in corso, 4 beneficiari per 3’.274 euro; mobilità per stipula contratti canone concordato 4 beneficiari per 10.825 euro; contributo di solidarietà per inquilini case comunali, bando attualmente aperto, per 102 mila euro di cui 63 mila euro con risorse comunali”.