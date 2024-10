Seregno, Assolombarda e Comune rinnovano il protocollo d’intesa: la fiscalità locale è tra i suoi temi

Assolombarda ed il comune di Seregno hanno sottoscritto martedì 1 ottobre a Seregno, nei locali di palazzo Landriani-Caponaghi, il secondo rinnovo del protocollo per la semplificazione delle procedure amministrative ed il rilancio del territorio in termini di investimenti, in vigore fin dal 2019. La novità va nella direzione di rafforzare la relazione tra le imprese del territorio e l’amministrazione comunale sui temi di maggiore interesse per il settore produttivo, nella convinzione che una condivisione di intenti sia fondamentale per proseguire il percorso strutturato di analisi e collaborazione in materia di tributi locali e di politiche per lo sviluppo economico, confermando così le attività già avviate e mantenute in essere.

Protocollo d’intesa: anche la digitalizzazione dei pagamenti è tra le finalità

L’intesa avrà una durata di due anni e sottolinea come la fiscalità locale sia una leva fondamentale ai fini del rilancio economico del territorio. Infatti, l’attività di confronto e collaborazione tra Assolombarda e l’amministrazione comunale di Seregno sarà rivolta in questa fase in modo particolare ad aspetti come la semplificazione delle procedure amministrative e degli adempimenti fiscali, la digitalizzazione dei sistemi di pagamento e la promozione del territorio, attraverso politiche indirizzate alle imprese. Il protocollo prevede uno studio per la rimodulazione dei tributi locali a carattere patrimoniale (Imu e Tasi) e degli oneri di urbanizzazione per le start up in caso di locazione di immobili sfitti, per l’avvio di un’attività di impresa o di riqualificazione degli spazi produttivi inutilizzati e delle aree produttive dismesse. Agevolazioni sono contemplate anche per le imprese che dimostreranno di aver stipulato contratti di fornitura di energia elettrica proveniente al 100 per cento da fonti rinnovabili per gli immobili produttivi, commerciali e non. Inoltre, tra le azioni, figura anche la definizione di misure di vantaggio per le nuove realtà produttive che vogliano insediarsi nel comune di Seregno e per la riqualificazione di quelle già esistenti.

Protocollo d’intesa: la soddisfazione di Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda

«Con la firma di oggi –ha affermato Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda– rinnoviamo con l’amministrazione di Seregno una collaborazione concreta sui temi d’interesse per le imprese che hanno sede in città. Il monitoraggio della fiscalità locale è una delle attività realizzate da Assolombarda per supportare al meglio le imprese nel rapporto con le amministrazioni locali. Le misure in materia fiscale e di semplificazione delle procedure amministrative, previste dall’accordo, hanno l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo per gli investimenti, di incentivare l’insediamento di nuove imprese, guardando anche alla sostenibilità e generando sviluppo ed occupazione».

Protocollo d’intesa: il sindaco Alberto Rossi sottolinea la solidità della partnership

Soddisfatto è apparso anche Alberto Rossi, sindaco di Seregno: «Con Assolombarda condividiamo molti percorsi di confronto e di collaborazione su varie tematiche: penso al cammino comune che stiamo conducendo per dare vita al centro dell’innovazione, sull’area della ex clinica Santa Maria. Ci riconosciamo, nella diversità dei ruoli, una comune vocazione a creare sviluppo nei nostri territori. Tra queste collaborazioni, una realtà significativa ed ormai strutturata è il protocollo di confronto sulla fiscalità locale, protocollo che consente un monitoraggio congiunto ed una progettualità condivisa sulle leve strategiche dell’imposizione fiscale».