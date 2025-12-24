Seregno, alla guida sotto gli effetti dell’alcol: multa e patente ritirata a un 16enne

Un 16enne è stato pizzicato a Seregno dai carabinieri alla guida sotto gli effetti dell’alcol ed è stato quindi multato e si è visto ritirare la patente. Si tratta di uno dei provvedimenti eseguiti dai carabinieri delle stazioni dell’Arma di Seregno e Giussano, nel corso del pomeriggio di sabato 20 dicembre, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Seregno, durante un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto dei reati in ambito urbano, con particolare attenzione alle condotte legate al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol.

Possesso di hashish e cocaina per uso personale: segnalati due 18enni e un 37enne a Seregno e Briosco

Nel corso dell’attività che ha interessato anche i comuni limitrofi, sono stati controllati una quindicina di veicoli e identificate 45 persone. Oltre al 16enne sanzionato, i militari hanno anche segnalato alla Prefettura come assuntori di sostante stupefacenti, sempre a Seregno, due diciottenni trovati in possesso di hashish per uso personale. Stessa sorte per un 37enne lecchese fermato a Briosco e trovato con un grammo e mezzo di cocaina. A Giussano e Seregno, infine, cinque persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta.