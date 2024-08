Seregno, addio a monsignor Silvano Motta: il prevosto emerito si è spento a 89 anni

Saranno celebrati lunedì 2 settembre, alle 10.30, nella basilica San Giuseppe di Seregno, i funerali di monsignor Silvano Motta, prevosto della città tra il 1995 ed il 2012, spentosi venerdì 30 agosto, poche settimane prima di compiere 89 anni, che avrebbe festeggiato il prossimo 9 ottobre.

Lutto: era stato ordinato sacerdote nel 1964

Lecchese di Brivio, ordinato sacerdote nel 1964, Motta dopo il termine del suo incarico di prevosto, per raggiunti limiti pensionistici, si era trasferito ad Erba. Il suo lunghissimo percorso di servizio, prima dell’arrivo a Seregno, era stato caratterizzato tra l’altro dalle esperienze come segretario del cardinale Giovanni Colombo, arcivescovo di Milano, e come parroco di Valmadrera. Nei suoi 17 anni di attività seregnese, oltre che all’aspetto prettamente pastorale, aveva dedicato grande attenzione alle strutture: tra l’altro, aveva avviato la riqualificazione dell’immobile di via Cavour 25, storica sede del circolo culturale San Giuseppe, oggi moderno centro pastorale intitolato a monsignor Enrico Ratti, e promosso la realizzazione del nuovo altare della basilica San Giuseppe. Nel 2019, era stato nominato cittadino onorario di Seregno.