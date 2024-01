Seregno, addio a don Lino Magni: l’ex parroco di Santa Valeria si è spento a 93 anni

La comunità cristiana di Seregno è in lutto. All’età di 93 anni, festeggiati nello scorso autunno, lunedì 8 gennaio si è spento infatti don Pasquale Magni, per tutti don Lino, parroco di Santa Valeria tra il 1978 ed il 2009, quando ha lasciato l’incarico, pur continuando a risiedere vicino a quel santuario mariano che in tanti amano in Brianza.

Santa Valeria: un lunghissimo percorso sacerdotale

Originario di Lurate Caccivio, nel comasco, classe 1930, don Lino Magni è stato ordinato sacerdote nell’ormai lontano 1953 nel Duomo di Milano, per mano del cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, all’epoca alla guida dell’arcidiocesi meneghina. La destinazione iniziale del suo lungo percorso è stata la comunità milanese di Buscate, dove è stato viceparroco, prima del trasferimento come parroco a Bellinzago Lombardo. Da qui, nel 1978, è poi approdato a Seregno, città che di fatto lo ha adottato e che non ha più lasciato. Negli ultimi anni, in riferimento alla sua esperienza sacerdotale, aveva cominciato a raccontare qualche aneddoto, fin lì sempre celato o quasi, per il pudore di parlare di sé, indicando nella capacità di ascolto la carta vincente nel rapporto con la gente. Al momento, ancora non è nota la data del funerale.