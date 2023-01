Serata di lavoro nel centro storico per la polizia locale di Seregno

Serata di lavoro sul territorio, quella di venerdì 13 gennaio, per il corpo della polizia locale di Seregno. La lente d’ingrandimento del personale, comandato da pochi mesi da Giovanni Dongiovanni, si è posata in modo particolare sul centro storico. Il nucleo di sicurezza urbana e le autoradio del comando con sede in via Umberto I hanno passato al setaccio le zone interessate normalmente da schiamazzi e situazioni di disturbo alla quiete pubblica. In questo contesto, sono state identificate oltre quaranta persone: un soggetto è stato così sanzionato, in quanto in condizione di manifesta ubriachezza. Tra gli altri interventi, anche quello per sedare una lite.

Polizia locale: controllata un’attività commerciale

Trascorsa la mezzanotte, gli agenti hanno proceduto al controllo dei clienti di un’attività commerciale, già segnalata in quanto rumorosa dalla popolazione. Per questo motivo, sarà valutata l’adozione di opportuni provvedimenti.