Senago: il sindaco Beretta si sposa col saluto di spade

Matrimonio di Spade per il sindaco Magda Beretta, che sabato mattina si è sposata con l‘assessore regionale del Piemonte, Fabrizio Ricca nella chiesa parrocchiale di Senago. La cerimonia è stata coronata dal saluto delle spade, che in genere viene offerto alle massime autorità e ai militari nel giorno più bello.

Senago: il sindaco Beretta e la cerimonia

A mezzogiorno in punto, Beretta è sfilata davanti a due ali di agenti della Polizia locale in alta uniforme, prima di andare all’altare dove c’erano ad aspettarla don Sergio Grimoldi l’officiante, il suo Fabrizio e i testimoni, tra i quali l’onorevole Alessandro Benvenuto. Tra gli invitati anche altri esponenti della politica nazionale come gli onorevoli Jari Colla e Luca Toccalini. Parenti e invitati si sono poi trasferiti presso il ristorante La Brughiera di via XXIV Maggio per il pranzo di nozze. Beretta è già pronta a tornare dietro la sua scrivania in municipio, il lavoro reclama la sua presenza e il viaggio di nozze è rinviato alla prossima estate.

Senago: il sindaco Beretta e il viaggio di nozze nel 2023

«Faremo 4 settimane in Australia ad agosto 2023 – ha rivelato la stessa sindaca, visibilmente commossa nel giorno più bello – per il momento c’è da lavorare per la nostra Senago». Le nozze di questo 24 settembre arrivano in un momento molto indaffarato e concitato per la città, che non consente distrazioni: ad inizio mese sono arrivati a Senago gli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze per verificare tutti i conti comunali. Giovedì Beretta ha accolto per la prima volta in città la delegazione del Qatar in rappresentanza del fondo che ha comprato Villa San Carlo Borromeo.