Senago, camion abbandonato da rimuovere, traffico in tilt

Traffico interrotto lungo la via Risorgimento nella mattina domenica 24 novembre a Senago, per consentire il trasferimento di un camion abbandonato e posto sotto fermo amministrativo. Negli anni quel mezzo pesante era diventato una presenza nota per tanti senaghesi, abituati a vederlo parcheggiato e poi chiaramente abbandonato in uno dei posti auto a lato degli insediamenti industriali della via. Il mezzo pesante di marca Volvo è rimasto parcheggiato a lato della strada di collegamento per diversi anni, fino a diventare persino una presenza fissa nella mappa google della città, per almeno un decennio. Domenica, una pattuglia agli ordini del comandante Fabio Tagliabue ha isolato il tratto di via Risorgimento compreso tra l’intersezione di via Leonardo da Vinci e via Carlo Porta con il nastro di sicurezza, per consentire al personale di operare con il carro attrezzi nella massima tutela della utenza della strada. Mentre gli agenti, da un capo all’altro della zona bloccata controllavano le operazioni, i responsabili della ditta incaricata dal Comune hanno provveduto a spostare il mezzo che, come ribadito dal Comando di via San Bernardo, non risulta rubato ma regolarmente detenuto dai legittimi proprietari, che nonostante i ripetuti inviti a spostare il camion non hanno mai ottemperato agli inviti fatti loro pervenire. Il traffico, fortemente rallentato nella fascia oraria dopo le 11 del mattino di domenica, è stato fatto defluire attraverso vie laterali, come via Po e via La Malfa. Dove famiglie residenti, per una domenica si sono viste sfilare davanti al cancello di casa lunghe file di auto, un inedito curioso per questa zona residenziale di Senago. L’intero servizio di asportazione del mezzo si è concluso entro la fine della mattinata.