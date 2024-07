Sono tredici i corsi per l’istruzione tecnica e professionale in provincia di Monza e Brianza finanziati con poco meno di 1 milione e mezzo di euro da Regione Lombardia. Per la Brianza la cifra è di è 1.471.690 euro, in tutto per l’anno formativo 2024-25 è prevista l’attivazione di 92 corsi, numero in aumento rispetto agli anni precedenti, con lo stanziamento di ulteriori 10,4 milioni.

In aumento le iscrizioni e anche l’interesse delle aziende che si affidano ai percorsi IFTS, riconoscendone un valore di una formazione specializzata e professionalizzante.

Scuola: 1,4 milioni a Monza e Brianza per nuovi corsi tecnici e professionali, «al fianco degli studenti e del tessuto produttivo»

«Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – si riconferma al fianco degli studenti e del tessuto produttivo. Siamo estremamente orgogliosi di poter offrire ai nostri giovani queste opportunità formative. I percorsi IFTS sono una risposta concreta alle esigenze occupazionali del nostro territorio e rappresentano una valida alternativa ai percorsi tradizionali. In Regione Lombardia esistono percorsi che rispondono alle passioni e alle inclinazioni di ciascun ragazzo. Con questo stanziamento, vogliamo garantire che ogni studente possa trovare la propria strada e sentirsi realizzato. Il finanziamento non solo copre i costi dei corsi, ma rappresenta un investimento significativo per il futuro dei giovani e per il rafforzamento del sistema educativo regionale».