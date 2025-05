Fiori, tecnologia e un abbraccio protettivo per la sostenibilità ambientale. L’Istituto IIS Meroni di Lissone ha vinto il contest creativo nazionale del progetto didattico “E-Mobility@School” promosso da Ewiva, joint venture tra Enel X e Volkswagen Group creata per incoraggiare la diffusione della mobilità elettrica in Italia.

L’iniziativa ha coinvolto le scuole superiori di tutta Italia con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul tema e ha incluso anche incontri con esperti del settore che lavorano ogni giorno per costruire un futuro più sostenibile.

Scuola: il Meroni di Lissone vince il contest nazionale, oltre 500 classi e 12.500 studenti coinvolti

Alle oltre 500 classi coinvolte, con un totale di quasi 12.500 studenti, è stato chiesto di realizzare progetti artistici sul tema “La tua idea di energia e di mobilità sostenibile”. Gli elaborati sono stati oltre 100, ad evidenziare l’efficacia dell’iniziativa e il coinvolgimento dei giovani.

Scuola: il Meroni di Lissone vince il contest nazionale, l’opera dei brianzoli

L’opera dei ragazzi brianzoli, dal titolo “L’energia del domani”, è un murales che rappresenta la fusione tra innovazione, sostenibilità e ambiente. Al centro dell’opera ci sono delle mani unite a sorreggere una lampadina dalla quale sboccia un girasole, mentre intorno ci sono farfalle e fiori per mettere in risalto il legame tra tecnologia e natura. Appare anche una figura femminile ispirata a Madre Terra che abbraccia il pianeta in modo protettivo, rappresentando la necessità di preservare gli ecosistemi tramite scelte responsabili che supportino l’ambiente. Sullo sfondo ci sono pale eoliche ad indicare l’efficienza e l’autonomia delle risorse rinnovabili.

Scuola: il Meroni di Lissone vince il contest nazionale, gli altri vincitori

Gli altri due vincitori sono l’IT Bramante Genga di Pesaro con “Futuro sostenibile”, dove sono presenti oggetti che stanno diventando sempre più indispensabili per l’utilizzo e lo sviluppo dell’energia come pale eoliche, impianti per produrre energia e la colonnina che serve a ricaricare le batterie delle macchine elettriche. Premiato inoltre il Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria con “Svolta verde verso una mobilità sostenibile”, opera che rappresenta la transizione verso un futuro sostenibile nell’ambito della mobilità.

Tutti e tre i lavori saranno trasformati in opere murali da street artist professionisti e le tre classi vincitrici riceveranno un voucher del valore di 1.000 euro per l’acquisto di materiale didattico o tecnologico.

(ha collaborato Alice Nidasio)