Scuola: il King resta un altro anno a Muggiò, le elementari di Nova Milanese non si spostano

L’istituto superiore King rimarrà nella sede di Muggiò per un altro anno scolastico, prorogato il trasferimento di alcune sezioni a Nova Milanese negli ambienti della primaria Segantini. Lo fa sapere la Provincia, all’indomani di un incontro che ha fatto sedere al tavolo di via Grigna il presidente MB Luca Santambrogio, il consigliere provinciale delegato all’Edilizia e programmazione Scolastica Giuseppe Azzarello, il sindaco di Muggiò Michele Messina e quello di Nova Milanese Fabrizio Pagani, insieme ai rispettivi tecnici.

Scuola: il King resta un altro anno a Muggiò, lunedì l’incontro decisivo in Provincia

All’ordine del giorno l’ipotesi del trasferimento della succursale della scuola superiore muggiorese, ora in una proprietà della parrocchia bisognosa di lavori di ammodernamento, nella scuola Anna Frank di Nova e lo spostamento di questa primaria nel plesso della Segantini in via Leonardo da Vinci.

Allo stato dei fatti, e anche alla luce delle proteste che si sono levate a Nova per le ripercussioni che l’operazione avrebbe avuto sulle scuole elementari cittadine, le parti in causa sono arrivate a concludere che “i tempi di realizzazione non sono compatibili con l’avvio del prossimo anno scolastico”.

“Verificata l’effettiva fattibilità – fa sapere la Provincia in una nota – si è deciso per il momento di prorogare per un anno il contratto di comodato d’uso in essere con la Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Muggiò, demandando a un tavolo operativo coordinato dalla Provincia ulteriori approfondimenti per giungere all’istituzione, nel Comune di Nova Milanese, di un indirizzo scolastico del King di Muggiò“.

Scuola: il King resta un altro anno a Muggiò, i commenti delle parti in causa

«L’ascolto del territorio e la collaborazione tra enti locali sono essenziali per garantire soluzioni efficaci alle esigenze di tutte le parti coinvolte, specialmente se si parla del mondo scolastico – hanno commentato il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio e il consigliere Giuseppe Azzarello – Da sempre Provincia MB mette in primo piano le esigenze di chi la scuola la vive tutti i giorni, con la consapevolezza dell’importanza di assicurare ai nostri giovani i migliori spazi possibili per questa importante fase di apprendimento e di crescita. Un ringraziamento alle amministrazioni coinvolte per la collaborazione dimostrata e alla Parrocchia di Muggiò per la disponibilità a mantenere le sezioni presso la loro sede fino al termine del prossimo anno scolastico”.

Soddisfatto il sindaco di Muggiò, Michele Messina, che aveva espresso dubbi in merito: «Sono davvero soddisfatto per il risultato raggiunto che col passare dei giorni sembrava davvero sfumare senza peraltro garantire certezze per il futuro. La nostra unica e forte preoccupazione era salvaguardare la qualità della didattica per i ragazzi, garantire al corpo docente le migliori condizioni per la loro opera professionale e, non da ultimo, non stravolgere l’esistenza delle famiglie senza dar loro una consapevole, corretta e tempestiva comunicazione. Questo risultato è stato raggiunto col concorso di tutte le parti. Avremo modo di ragionare del futuro nei modi e nei tempi corretti. Desidero ringraziare particolarmente la parrocchia santi Pietro e Paolo la cui disponibilità è stata determinante».

«Abbiamo scelto di affrontare la questione con senso di responsabilità e piena apertura al confronto – ha dichiarato Fabrizio Pagani – Il nostro impegno come Amministrazione è sempre stato orientato all’ascolto del territorio, delle esigenze delle famiglie, dei docenti e della dirigenza scolastica. È grazie a questo spirito di dialogo costruttivo che oggi possiamo guardare con fiducia a ricercare soluzioni progettuali condivise. Abbiamo messo a disposizione ipotesi concrete, consapevoli dell’importanza di garantire stabilità e qualità al percorso educativo dei nostri ragazzi. La sinergia tra istituzioni e la disponibilità al confronto hanno dimostrato che il gioco di squadra è determinante per affrontare sfide complesse. Il ‘differimento’ del trasferimento del M.L. King ci darà modo di valutare in modo più articolato ogni dettaglio garantendo i tempi adeguati per ogni soluzione tecnica anche per il collocamento delle scuole novesi. Ringrazio la Provincia di Monza e della Brianza, il Comune di Muggiò e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, aprendo la strada a un progetto condiviso per il futuro».