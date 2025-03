Scende per le strade di Nova la protesta (pacifica) dei genitori del comprensivo Margherita Hack di Nova Milanese preoccupati per il futuro scolastico dei loro figli in seguito alla possibilità prospettata di spostare tutti gli alunni della scuola primaria “Anna Frank” di via Novati nel plesso della Segantini, scuola secondaria di primo grado. Il corteo giovedì 27 marzo partirà alle 14, il ritrovo è presso la Segantini in via Leonardo da Vinci, quindi toccando tutti i plessi del Margherita Hack (primaria “Fasola Quarello” di via Mazzini, infanzia Munari di via Oberdan) si concluderà nella nuova piazza Gio.I.A di fronte al Palazzo Municipale.

«Si tratta di una iniziativa assolutamente pacifica promossa dall’Associazione Genitori del Comprensivo Hack – ha sottolineato la presidente Laura Quattrone – gli alunni saranno accompagnati dai genitori, viene garantito lo svolgimento regolare delle lezioni per chi vorrà rimanere a scuola. Il nostro unico obiettivo è cercare di ottenere un confronto con l’amministrazioni perché si valutino concretamente le ripercussioni di una simile decisione sulla didattica di bambini e ragazzi». Continua anche la raccolta firme della petizione online partita lo scorso week end.

Ma ripercorriamo la vicenda: tutto parte dalla necessità dell’Iti e Liceo Martin Luther King di reperire dieci aule perché dall’anno scolastico 2025-2026 non potrà più utilizzare la succursale storica di via Santa Elisabetta: sarebbero necessari lavori di ristrutturazione che la Parrocchia di Muggiò (proprietaria dell’immobile) non può sostenere e la Provincia (“proprietaria” delle scuole superiori) non è disposta a sostenere.

Serve un nuovo immobile. La voce giunge a Nova e il sindaco Fabrizio Pagani con la giunta, considerando l’occasione preziosa per dotare Nova, finalmente, di un istituto superiore da tempo agognato considera quale edificio possa rispondere alle richieste della Provincia. La scelta ricade su via Novati, per le caratteristiche dell’edificio e perché dotata di palestra.

Sindaco, vicesindaco e tecnici giovedì 13 marzo incontrano il preside Massimo Lattari e i collaboratori in Comune. Si apre un tavolo di confronto. Così sembrerebbe. Intanto la voce rimbalza tra i genitori che la settimana successiva manifestano il loro dissenso con striscioni esposti fuori da ogni plesso del Comprensivo Margherita Hack.

Giovedì 20 marzo si riunisce il Collegio docenti che vota all’unanimità contro lo spostamento della primaria in Segantini. A seguire si riunisce il Consiglio d’Istituto presieduto da Emanuela Perillo in una seduta aperta. Anche il voto del Consiglio d’Istituto è unanime a sfavore dello spostamento.

Intanto sul sito del Comune e i canali social istituzionali viene pubblicato un lungo comunicato del sindaco Fabrizio Pagani in cui spiega le ragioni della decisione (che sembra già presa). Il preside risponde con un altro comunicato. E i docenti da più parti manifestano il loro dissenso perché ribadiscono “i bambini non sono numeri”.

Non è questione di spazi ma di didattica oltre che di inclusione: alla Segantini da quest’anno è entrata a regime la Dada, Didattica per ambienti di apprendimento.

La vicenda diventa politica (troppo). Il Pd di Nova grida vittoria per il conseguimento di un risultato “storico”, il Pd di Muggiò se la prende con la giunta di destra incapace di trovare un’alternativa agli spazi di via Santa Elisabetta. I genitori non ci stanno. Avviano una raccolta firme. Giovedì scendono in piazza. La richiesta: un confronto equilibrato in cui la politica (e gli attacchi personali) rimangano fuori.