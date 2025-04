Piccolo sospiro di sollievo per la scuola Anna Frank di Nova Milanese, in via Novati, dopo la notizia della proroga di un anno del trasloco delle classi dell’Istituto King di Muggiò negli spazi della primaria e conseguente trasferimento dei bambini in un’altra scuola elementare.

Nova Milanese il corteo contro spostamento classi liceo King Nova Milanese il corteo contro spostamento classi liceo King

Caso King, il dirigente del comprensivo Hack: le parole di Massimo Lattari

«La proroga ce l’aspettavamo in un certo senso – ha precisato Massimo Lattari, dirigente del Comprensivo Margherita Hack di cui fa parte la scuola di via Novati – perché non c’erano i tempi utili. Rimangono le altre criticità: didattica, sicurezza e vivibilità degli ambienti. Come sempre rimaniamo disponibili a collaborare, ma non arretriamo di un millimetro. Nel corso di quest’anno faremo anche proposte di altre soluzioni che ci auguriamo l’amministrazione possa prendere in considerazione».



La Provincia ha fatto sapere, dopo un incontro con tutte le parti interessate, che l’istituto superiore King rimarrà nella sede di Muggiò per un altro anno scolastico. “I tempi di realizzazione non sono compatibili con l’avvio del prossimo anno scolastico”, ha fatto sapere in una nota l’ente di via Grigna.