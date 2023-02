Scuola, i numeri e le idee: cos’è il Liceo matematico in casa Frisi

La matematica non è noiosa e fine a se stessa. Il progetto “liceo matematico” attivo al liceo Frisi di Monza da quest’anno ha l’obiettivo di far comprendere a tutti gli studenti che vogliono approfondire la materia quali sono i molteplici risvolti che l’ambito matematico ha nella vita quotidiana. Il liceo lavora in collaborazione con il dipartimento di matematica dell’università degli studi di Milano, il progetto è stato promosso alcuni anni fa dall’università di Salerno.

Scuola, i numeri e le idee: coinvolti tre gruppi di studenti

Iniziato solo quest’anno il progetto coinvolge tre gruppi di studenti, una quarantina delle classi prime e circa venticinque delle classi terze, coordinati dal team di docenti composto da Alessandro Forieri e Danilo Guastoni guidati da Chiara Vassena, referente del progetto.

«Un’ora alla settimana è dedicata a questo progetto- spiega Lucia Castellana, dirigente del liceo – che vuole coinvolgere tutti gli alunni, non solo chi ha una predisposizione alla matematica. È un percorso interessante per aprire le menti ai ragazzi e anche coinvolgente per i docenti».

Scuola, i numeri e le idee: approfondire i collegamenti

L’idea del percorso è di riflettere sui fondamenti e sulle idee, approfondire i collegamenti con le altre materie, come nel campo dell’arte e della storia. «Ci stiamo assestando – continua Danilo Guastoni, docente – è una sfida per tutti. Con ogni gruppo cerchiamo di sradicare l’idea della matematica come disciplina noiosa e legata solo ai numeri, ha applicazioni in diversi aspetti della vita».

Con le classi prime è stato fatto un percorso legato alla storia dei numeri, alla geometria alla storia e al linguaggio. Con le terze il percorso è si è ampliato all’arte, alle simmetrie anche nel mondo reale.