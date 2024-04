Scuola e lavoro: lezioni di sicurezza con Assolombarda per ottanta studenti brianzoli

Divisi in squadre si sono sfidati in un laboratorio interattivo su domande legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e, analizzando casi reali di infortunio, hanno compreso i pericoli in cui potrebbero incappare se non rispettassero regole e divieti: martedì oltre ottanta studenti dei corsi di formazione professionale della scuola Paolo Borsa, dell’Ecfop di Monza e del Pertini di Seregno hanno partecipato a “Safety first si fa in 3”, il programma ideato da Assolombarda per promuovere la sicurezza tra gli alunni impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro e nei tirocini.

Sicurezza e lavoro, studenti del Borsa e dell’Ecfop di Monza e del Pertini di Seregno nella sede di Assolombarda

Nella sede monzese dell’associazione gli adolescenti, guidati da esperti dell’Ats, hanno ripassato in modo coinvolgente le regole che vanno dal prestare attenzione ai muletti in movimento al non camminare sotto i carichi sospesi al non tenere gli occhi incollati sul telefonino.

Le attività sono state proposte con un approccio nuovo, poco formale e più emotivo, seguito nel laboratorio varato dall’Ats a Lecco e presentato da Francesco Genna, direttore di struttura complessa e prevenzione sicurezza ambienti di lavoro dell’Agenzia di tutela della salute.

“I ragazzi – spiega Lorenzo Dell’Acqua, direttore dell’area salute e sicurezza sul lavoro di Assolombarda – trascorrono molto tempo on line e in attività virtuali e generalmente vivono in contesti ( a casa, in classe e non solo) nei quali non hanno esperienza e cognizione dei pericoli che attrezzature, sostanze o luoghi di lavoro possono presentare. È importante che anche nei percorsi formativi a scuola e nelle aziende, percepiscano cosa può accadere se si trasgrediscono le regole, cosa devono fare e cosa no” perché per loro, come per i lavoratori, è fondamentale applicare correttamente le nozioni teoriche e mantenere un comportamento corretto in tutte le situazioni.

Lezione su sicurezza e lavoro, programma “Safety first si fa in 3” di Assolombarda

Il programma “Safety first si fa in 3”, già proposto a Milano e a Pavia, è stato messo a punto in seguito alla morte di due studenti impegnati in percorsi di alternanza.

“Abbiamo rilanciato sulla sicurezza – afferma Davide Ballabio, direttore dell’area sistema formativo e capitale umano di Assolombarda – perché queste tragedie non devono diventare l’occasione per mettere in discussione le collaborazioni tra scuole e mondo del lavoro che sono preziose sia per la crescita professionale dei giovani sia per le aziende”.

Assolombarda ha, inoltre, ideato e messo a disposizione per tutti e gratuitamente un tool “Safety first si fa in 3” con materiale informativo e video mirati per aziende, scuole e studenti che comprende anche un format per aiutare la valutazione dei rischi che corrono gli studenti durante l’alternanza e sulle azioni da adottare per mitigarli in modo da agevolare le ditte, comprese le più piccole, a rispettare gli adempimenti normativi, inaspriti dopo i gravi infortuni