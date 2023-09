Scrittrice a 10 anni, Camilla Luce Confalonieri la più giovane al Monza Book Fest

Sarà l’autrice più giovane presente al Monza Book Fest, la maratona letteraria che si svolgerà nel capoluogo brianzolo in piazza Roma (Arengario) domenica 10 settembre. Lei è la padernese Camilla Luce Confalonieri, 10 anni appena, che ha scritto e illustrato il libro “Vera fantasia” edito da Albatros. Si tratta di tre brevi racconti, frutto della fantasia di una bambina appassionata di lettura e di scrittura. Camilla Luce salirà sul palco a raccontare le sue emozioni, intervistata da Dario Lessa, presidente dell’associazione Hemingway & Co (che ha organizzato la manifestazione), tra le 12 e le 14.30 ma sarà presente negli stand allestiti a contorno dell’evento per tutta la giornata ( dalle 9.30 alle 20) per firmare le copie del suo volume.

I racconti di Camilla Luce Confalonieri ideati durante il lockdown

A scrivere la prefazione è stata la mamma Chiara Arcesi, giustamente orgogliosa della sua piccola scrittrice che ha ideato i suoi racconti durante il periodo del lockdown rivolgendosi ai bambini e ai genitori per invitarli a stimolare i loro figli troppo presi dal mondo virtuale dei social. “Il messaggio che stiamo diffondendo in tutta Italia tra i giovani e le loro famiglie è quello di spendere il proprio tempo in modo stimolante a livello intellettivo-spiega la signora Chiara- dedicandosi alla lettura e alla scrittura. In questo mondo sempre più digitalizzato e stereotipato prevalgono passatempi legati ai social. Si è come alienati dalla realtà e si è perso il piacere di leggere e di scrivere“.

Il libro di Camilla Luce Confalonieri già presentato In Toscana e nel Lecchese

Camilla Luce ci porta in mondo fantastico, ma ricco di emozioni positive. Descrive giostre a forma di unicorno che conducono in luoghi fiabeschi, quadri che prendono forma dopo una pioggia magica, viaggi intergalattici per visitare costellazioni e pianeti. Alla fantasia fanno da sfondo valori reali: gli affetti familiari, la qualità del tempo, il “potere” benefico della scrittura. Camilla Luce ha già presentato il suo libro in alcune località marittime della Toscana e in provincia di Lecco ed è stata invitata a portare il suo messaggio e la sua dolce fantasia in altre città d’Italia.