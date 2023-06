Scoppia l’incendio, le indagini rivelano allacci abusivi del gas: tre denunce

Numerosi allacci abusivi a una tubatura del gas nello stabile colpito da un incendio a inizio maggio tra Ceriano Laghetto e Saronno. Era successo l’8 maggio. A seguito dell’intervento dei soccorsi e delle indagini condotte dalla polizia provinciale con la polizia locale di Ceriano, tre persone sono state denunciate per furto in concorso su bene pubblico, appropriazione indebita e truffa.

Scoppia l’incendio, fiamme innescate da scintille durante il lavoro

Le fiamme erano scoppiate in una rivendita di automobili nuove e usate innescate da alcune operazioni pericolose degli operai all’interno: mentre da una parte uno stava riempiendo un serbatoio di benzina con una tanica, dall’altra un altro stava procedendo alla carica di una batteria. Operazione che avrebbe prodotto le scintille e innescato l’incendio.

Incendio Ceriano – Immagini Polizia Provinciale

Scoppia l’incendio, allacci abusivi per bypassare il contatore

I vigili del posto intervenuti sul posto avevano richiesto anche l’intervento dei tecnici del gas per chiudere le tubature per evitare ulteriori danni. Gli stessi tecnici avevano subito notato la presenza di numerosi allacci abusivi con origine da un unico attacco autorizzato. Gli accertamenti della Polizia Provinciale avevano consentito di verificare che erano stati effettuati per bypassare il contatore e consentire alle due attività collegate di non pagare la bolletta (e i relativi consumi). Così facendo, le due attività non risultavano inoltre censite come utilizzatori.

Dopo l’intervento della Polizia Provinciale è stata ripristinata la situazione di legalità. Segnalata alle autorità oltre all’attività di rivendita di automobili, anche una di somministrazione di alimenti e bevande che risultava senza licenza.