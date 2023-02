Scontro violento tra due auto e tre donne ferite a Giussano

Forte scontro tra due auto a Giussano e tre donne ferite. Domenica 5 febbraio poco prima delle 15 lungo via Milano all’incrocio con via Mercalli si è verificato un tamponamento violento tra due vetture. Dinamica al vaglio della polizia locale ma pare che la macchina tamponata abbia frenato per svoltare in via Mercalli e sia stata colpita dall’altra vettura che viaggiava nella medesima direzione.

Scontro violento tra due auto e i soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenute in codice giallo due ambulanze della Croce Bianca di Giussano e Mariano per assistere una 52enne, una 53enne e una 65enne occupanti dei due veicoli entrati in collisione. La polizia locale giussanese si è portata sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso e chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia,