Scontro tra auto e moto a Cesano Maderno, una 55enne al San Gerardo di Monza in codice rosso

Violento scontro tra un’auto e una moto nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, attorno alle 15.30, a Cesano Maderno, in via Venaria Reale (Villaggio Snia). Il bilancio è di una donna di 55 anni trasportata in gravi condizioni, codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza.

La Agenzia emergenza urgenza riferisce di un trauma cranico e un trauma ad un arto superiore. Sulla dinamica dell’accaduto non ci sono al momento dettagli. Se ne sta occupando la polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro insieme ai mezzi con il personale paramedico inviati dal 118.