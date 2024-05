Vimercate: la copertina del diario Avis l’ha disegnata Elisa Colleoni

Si è tenuta sabato 18 maggio la cerimonia di premiazione del concorso “Crea la copertina del diario Avis ’24/’25. L’iniziativa ha ottenuto ancora grande successo e circa 4 mila allievi delle scuole secondarie di primo grado dei comuni afferenti alle Avis comunali di Vimercate – che raccoglie anche i donatori di Aicurzio, Bellusco, Burago di Molgora, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate e Usmate Velate – Busnago, Arcore e Ornago che riceveranno in omaggio un simpatico diario. La presentazione dell’iniziativa si è tenuta nella Sede Avis di Vimercate, in via Diaz , comune della scuola dell’alunna vincitrice del concorso.

Vimercate: la copertina del diario e i premiati

Il primo posto è infatti stato ottenuto da Elisa Colleoni, della 3E Istituto Comprensivo “A. Manzoni”, Vimercate. Secondo piazzamento per Mattia Arrigoni della 1E dell’Istituto Comprensivo Monginevro “A. Stoppani” di Arcore e terzo posto per Melissa Capuzzo della 1C di Ornago. Anche per il prossimo anno, da settembre a giugno gli studenti avranno così gratuitamente a disposizione uno strumento utile sia per segnare i principali appuntamenti della vita scolastica (interrogazioni, compiti in classe, gite e altro) sia per conoscere, in maniera semplice e divertente, l’Avis e il dono del sangue.

Vimercate: la copertina del diario e le parole di Fausto Galbiati

“Con il nostro diario – spiega il presidente dell’Avis Comunale Vimercate, Fausto Galbiati, anche a nome e per conto dei Presidenti delle Avis coinvolte – portiamo il messaggio della donazione di sangue e più in generale della solidarietà nelle scuole, che da sempre rappresentano uno degli interlocutori principali della nostra Associazione. E’ significativo ricordare che da diversi anni Avis è presente nelle scuole grazie anche a un protocollo d’intesa con il Miur recentemente rinnovato da Avis Nazionale”.