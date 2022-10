Scontro frontale a Lentate, in sei in ospedale

Incidente a Lentate, in sei in ospedale. Sabato sera, attorno alle 21,40, a Lentate sul Seveso, una Fiat 500 condotta da un 18enne, con a bordo il fratello 20enne e due ragazze di 16 anni, tutti lentatesi, provenendo da viale Italia, nello svoltare a destra e prendere via Cavalcavia Ferrovie dello Stato, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a impattare frontalmente contro una Nissan Qashqai condotta da un 62enne e con a bordo la moglie 58enne, anch’essi cittadini lentatesi. Sul posto sono giunte svariate ambulanze e l’automedica di Desio che hanno trasportato i due coniugi in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como e tre dei quattro giovani, anch’essi in codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Scontro frontale a Lentate: intervengono i carabinieri e i mezzi di soccorso

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno messo in sicurezza l’area e hanno effettuato i rilievi che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari hanno anche richiesto alle due strutture ospedaliere di effettuare le analisi del sangue ai conducenti della 500 e della Qashqai al fine di appurare l’eventuale presenza di tracce di stupefacenti o livelli di alcol superiori ai limiti di legge.