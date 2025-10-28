Scomparso da Nova Milanese, le ricerche di Antonio Rignanese anche con cani e droni

Gli appelli sul web si susseguono, le ricerche continuano in tutta la Brianza. Ma di Antonio Rignanese, 85 anni, scomparso da Nova Milanese mercoledì scorso 22 ottobre quando è uscito a piedi per andare al mercato, non ci sono tracce.

Scomparso da Nova Milanese: soccorsi, forze dell’ordine e volontari

Nei giorni scorsi il Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è stato impegnato nel comune di Nova Milanese con l’Unità di Comando Locale a supporto delle attività operative. Coinvolte squadre a piedi, unità cinofile specializzate, personale specializzato nella Topografia Applicata al Soccorso, droni e operatori del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), l’elicottero Drago in sorvolo sull’area interessata che comprende un’ampia area del territorio comunale, con zone boschive e aree periferiche. E poi le forze dell’ordine e la protezione civile di diversi comuni.

Ricerche scomparso Nova Milanese briefing

Scomparso da Nova Milanese, in campo anche la Protezione civile di Desio

Per tutto il fine settimana hanno partercipato anche i volontari di Desio, che sono stati ringraziati dal sindaco Carlo Moscatelli: «Grazie ai volontari e al loro coordinatore per portare sempre professionalità, impegno, ma anche tanta umanità nei servizi che svolgono. La Protezione Civile non conosce confini territoriali: semplicemente c’è, quando le persone hanno bisogno di aiuto».