Brianza Sud Cronaca

Scomparso da Nova Milanese, le ricerche di Antonio Rignanese anche con cani e droni

di
Ricerche scomparso Nova Milanese
Ricerche scomparso Nova Milanese

Gli appelli sul web si susseguono, le ricerche continuano in tutta la Brianza. Ma di Antonio Rignanese, 85 anni, scomparso da Nova Milanese mercoledì scorso 22 ottobre quando è uscito a piedi per andare al mercato, non ci sono tracce.

Scomparso da Nova Milanese: soccorsi, forze dell’ordine e volontari

Nei giorni scorsi il Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è stato impegnato nel comune di Nova Milanese con l’Unità di Comando Locale a supporto delle attività operative. Coinvolte squadre a piedi, unità cinofile specializzate, personale specializzato nella Topografia Applicata al Soccorso, droni e operatori del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), l’elicottero Drago in sorvolo sull’area interessata che comprende un’ampia area del territorio comunale, con zone boschive e aree periferiche. E poi le forze dell’ordine e la protezione civile di diversi comuni.

Ricerche scomparso Nova Milanese briefing
Ricerche scomparso Nova Milanese briefing

Scomparso da Nova Milanese, in campo anche la Protezione civile di Desio

Per tutto il fine settimana hanno partercipato anche i volontari di Desio, che sono stati ringraziati dal sindaco Carlo Moscatelli: «Grazie ai volontari e al loro coordinatore per portare sempre professionalità, impegno, ma anche tanta umanità nei servizi che svolgono. La Protezione Civile non conosce confini territoriali: semplicemente c’è, quando le persone hanno bisogno di aiuto».

Contenuti correlati
L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags