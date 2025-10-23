A Nova Milanese e in tutta la Brianza si cerca Antonio Rignanese, 85 anni. L’uomo è uscito dalla sua abitazione nel quartiere Grandi di Nova Milanese, nella mattinata di mercoledì 22 ottobre, per andare al mercato organizzato nell’area tra le vie Oberdan e Caravaggio. Da allora non è più tornato casa. Subito sono partite le ricerche dei famigliari, e non solo.

Scomparso da Nova Milanese: uscito a piedi, l’identikit

«Mio padre era a piedi, guida, ma la sua auto è a casa – ha raccontato il figlio Luigi – il mercoledì fa sempre i suoi giri al mercato, al panificio, al supermercato della zona ma non è più tornato a casa. Era a piedi».

Antonio Rignanese ha con sé il cellulare, ma l’ultima volta che risulta agganciata la cella del suo telefono è stato alle sette di mercoledì, da allora nessun altro segnale.

Non ha patologie particolari, è alto un metro e settanta, non ha capelli; indossava pantaloni di velluto scuro, un giubbotto nero e un cappellino chiaro con visiera. Ai piedi scarpe da ginnastica blu.

Scomparso da Nova Milanese: le ricerche avanzate sul territorio

Da giovedì sono partite le ricerche avanzate in collaborazione con protezione civile, Carabinieri, polizia Locale, Vigili del Fuoco e Associazione nazionale Carabinieri in congedo.

«Abbiamo verificato subito negli ospedali del territorio, ma purtroppo non c’è traccia nella zona di Monza e Brianza, Milano e Como», ha detto ancora il figlio. E ha proseguito: «Da ieri mattina io sono in giro per cercarlo e devo ringraziare tutti gli amici e conoscenti che mi stanno aiutando». Chiunque dovesse avvistare Antonio Rignanese, sulla base degli elementi forniti dai familiari, deve chiamare il numero unico 112 o contattare il 3337623527.