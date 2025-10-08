Video Trent’anni di Protezione civile a Desio: le novità per il futuro

Dopo 30 anni la Protezione civile di Desio pensa alla specializzazione nella archeologia e nella ricerca persone scomparse. Domenica in occasione della festa del paese l’associazione capitanata da Gianluca Marino ha festeggiato i 3 decenni di attività, un momento per celebrare tante operazioni e tanti interventi di soccorso di questi anni. Ma anche per proiettarsi verso il futuro che, come accaduto per altri sodalizi della Lombardia, potrebbe condurre le squadre di 40 volontari a specializzarsi in specifici rami del pronto intervento. Cosicché nei prossimi anni la Protezione civile di Desio possa intervenire ovunque sul territorio del Nord Italia ci sia quella specifica necessità di azione.