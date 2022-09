Sciopero del trasporto pubblico locale: chi coinvolge venerdì 16 settembre a Monza e Brianza

Possibili disagi per chi viaggia venerdì 16 settembre per uno sciopero nazionale di otto ore del trasporto pubblico locale indetto dalle organizzazioni sindacali in seguito agli episodi di aggressione al personale negli ultimi mesi.

Sciopero del trasporto pubblico locale: a Monza le linee gestite da Net

A Monza, per le linee gestite da NET – Nord Est Trasporti, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile solo dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 alle 19. Per il Servizio Extra Urbano l’agitazione sarà possibile solo dalle 8.45 alle 15.

Sciopero del trasporto pubblico locale: i treni su linee Ferrovienord, possibili ripercussioni su Trenord

Dalle 9 alle 17 a causa di uno sciopero che interessa il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord, potrà subire cancellazioni e variazioni anche il servizio ferroviario su alcune linee.

Lo sciopero è previsto dalle 9.01 alle 16.59 e non interessa le fasce orarie di garanzia, l’agitazione sindacale potrebbe generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord.

I treni circolanti esclusivamente sulle linee Ferrovienord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 9 arriveranno fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda i treni a gestione mista, in arrivo/partenza da/per la rete di Rfi, vale l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Saranno interessati i treni circolanti su rete Ferrovienord S2/S4 Milano Cadorna – Mariano/Camnago; S3 Milano Cadorna – Saronno; Milano Cadorna – Asso; Milano Cadorna – Como Lago; Milano Cadorna – Novara Nord; Milano Cadorna – Varese/Laveno; Brescia/Iseo – Edolo.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali (Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto; S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona) e possibili ripercussioni nei tratti a gestione mista sulle linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi; S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate; S13 Milano Bovisa – Pavia.

Non saranno coinvolti i treni esclusivamente sulla rete ferroviaria Rfi.