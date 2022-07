Scatta la festa di Lesmo e Camparada

Buon successo per la sagra di Gerno dello scorso finesettimana con tanta musica, buona cucina e la pesca di beneficenza. Tra le varie iniziative promosse dalla parrocchia San Carlo anche la colazione con il parroco don Mauro Viganò sul sagrato della chiesa domenica mattina dopo la messa solenne e chiaramente la preghiera mariana del lunedì sera in oratorio.

La festa di Lesmo e Camparada: il programma

Gli eventi per la comunità pastorale Santa Maria non finiscono qui, infatti da sabato 9 luglio parte ufficialmente la festa di Lesmo e Camparada alle 18.30 con la Color Run per le strade dei due Comuni limitrofi. In serata ci sarà il party con dj Riccardo Adamo. Mentre domenica 10 luglio a partire dalle 11 si riprende con la messa solenne nella chiesa di Santa Maria Assunta con a seguire l’aperitivo. Nel pomeriggio dopo un momento di preghiera alla Madonna sempre in chiesa, scatteranno i giochi per grandi e piccini in oratorio e in serata si canteranno i successi degli 883 con i Max Mania. Infine lunedì 11 luglio si chiude con lo spettacolo pirotecnico alle 22. Per tutte le sere sarà attivo il servizio ristoro.