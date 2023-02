Sarabanda Cederna lancia la sfida: creare una junior band a Monza

Strumenti a fiato e percussioni per una nuova realtà bandistica formata da giovani. L’associazione Sarabanda Cederna APS si mette in gioco per raggiungere quest’obiettivo ambizioso: creare una junior band costituita da ragazzi e giovani tra i 13 e i 25 anni. Per farlo, l’associazione si rivolge agli studenti delle scuole musicali del territorio interessati a far parte di un nuovo progetto e anche a tutti quei giovani musicisti che hanno concluso il loro percorso formativo a indirizzo musicale nelle scuole monzesi per intraprendere altri indirizzi di studio o che, per diversi altri motivi, si sono trovati a dover interrompere questo percorso mantenendo comunque la passione per la musica.

Sarabanda Cederna lancia la sfida: è il progetto “Musicanti di Monza”

L’idea è quella di condividere le proprie competenze acquisite all’interno di un gruppo “d’insieme” anche perché, coinvolgendo una fascia d’età così ampia si potrebbe far nascere sul territorio un punto di riferimento musicale ma anche da un punto di vista culturale per la trasmissione del patrimonio cittadino.

Il progetto si chiama “I Musicanti di Monza tra passato e presente” ed è sostenuto anche dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza attraverso il bando 2022.4 dedicato alle attività culturali; vuole continuare il percorso rivolto ai giovani del territorio e avviato da Sarabanda Cederna nel 2018.

Sarabanda Cederna lancia la sfida: raccolta fondi, come partecipare

Nel corso degli anni, i Musicanti di Monza si sono esibiti in numerose occasioni ufficiali, civili e religiose, e hanno portato la loro musica in diversi luoghi della città. La raccolta fondi a sostegno del progetto è aperta: è possibile effettuare una donazione online oppure un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299, causale: “I Musicanti di Monza tra passato e presente”. L’associazione Sarabanda Cederna nasce nel 2016 grazie alla spinta del maestro monzese Luciano Marconcini, musicista professionista, per informazioni e dettagli scrivere a sarabandacederna@gmail.com.