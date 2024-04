Salone delle professioni a Nova Milanese: 800 visitatori per la scelta delle scuole superiori

Trenta istituti, cinquanta professionisti e circa 800 visitatori. Così il Salone delle professioni organizzato sabato mattina presso l’istituto Giovanni XXIII di Nova Milanese dalla rete per l’Orientamento composto anche dal Comprensivo Margherita Hack di Nova, Aldo Moro e Bagatti di Varedo, Carlo Urbani e Salvo D’Acquisto di Muggiò.

“Si tratta dell’undicesima edizione del Salone che da qualche anno viene anticipato al mese di aprile e indirizzato agli alunni delle classi seconde della secondaria di primo grado. Un’organizzazione collettiva per accompagnare i nostri alunni in una scelta importante come quella della scuola superiore e che siamo lieti di ospitare” ha ricordato Francesca Di Maio, referente dell’orientamento per la Giovanni XXIII insieme alle colleghe Cinzia Calcagno e Irene Spagnolo.

Salone delle professioni a Nova Milanese: trenta istituti interessati

Con loro nel team dell’organizzazione anche Antonio D’Angiolillo della Hack; Antonella Compagnino ed Elena Drufuca della Urbani; Roberta Cremaschi e Tiziana Belia; Silvia Di monaco e Maria Elena Molteni dell’Aldo Moro; Carmela Mangia e Alessia Cavallini delle Bagatti. “Grazie alle esperienze del passato siamo riusciti a rendere più fluido l’accesso al Salone che corona un percorso di orientamento articolato in incontri serali in auditorium e incontro con la psicologa” ha sottolineato il dirigente del Comprensivo di via Biondi Alessandro Canino. E ha aggiunto: “Un appuntamento che richiede un grande impegno organizzativo supportato dalla collaborazione dei docenti e dei Comitati genitori”.

Dal Majorana al Mosé Bianchi, dal M.L. King al Fermi, erano trenta gli istituti che hanno accolto gli studenti nelle diverse aule del plesso di via Biondi. Nella vicina Sala Gioia l’incontro con i professionisti che hanno raccontato il loro percorso: dallo Chef al giornalista sportivo, ma anche la stilista, l’ostetrica, il life coach, l’informatico e tanti altri.