Salone del Mobile 2023 al taglio del nastro, 62 espositori da Monza e Brianza

La Brianza che produce arredamento e idee scende in campo in forze al 61simo Salone del Mobile di Milano, in programma da martedì 18 al 23 aprile (9.30-18.30), a Fiera Milano Rho. La rassegna sarà aperta al pubblico sabato 22 e domenica 23 aprile. Sono 62, tra i 1.962 espositori, quelli in arrivo dalla provincia di Monza. In pratica, la rassegna internazionale dell’arredamento e del design torna alla collocazione temporale originaria. Nel 2022, infatti, si era svolta a giugno. Il calendario completo propone il Salone Internazionale del Mobile e del Complemento d’Arredo, Workplace 3.0, la terza edizione di S.Project e l’evento dedicato a scuole, università e designer under35, il SaloneSatellite, che quest’anno festeggerà il 24simo anniversario.