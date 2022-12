Rubò un astuccio in oratorio: mamma denunciata per furto aggravato

È stata immortalata dalle telecamere di sicurezza dell’oratorio di Montesiro a Besana Brianza, la mamma di 44 anni che nelle scorse settimane ha rubato un astuccio in oratorio. I fatti risalgono al mese di ottobre quando proprio nella frazione di Montesiro era in corso la festa.

Rubò un astuccio in oratorio: di un’adolescente, all’interno tessere dei trasporti e della mensa

La donna, residente in paese, era nel salone della struttura parrocchiale con diverse altre persone. Una ragazzina adolescente aveva lasciato sul tavolo del ping-pong il suo astuccio con dentro alcune penne ma anche documenti oltre alla tessera dell’Atm e della mensa scolastica dove erano caricate diverse decine di euro di credito pronto ad essere utilizzato. La ragazzina era in oratorio per festeggiare con gli amici la festa della frazione. Durante la giornata aveva lasciato il suo astuccio incustodito per affacciarsi da una finestra per seguire il passaggio della processione organizzata per la ricorrenza religiosa.

Rubò un astuccio in oratorio: i carabinieri hanno visionato le immagini di videosorveglianza

In quel momento di distrazione, lasciando l’oggetto personale incustodito, la donna l’aveva preso facendolo sparire nel nulla. La ragazzina con i genitori ha sporto nei giorni successivi denuncia per poter rifare i documenti che le erano stati rubati. I militari dell’Arma hanno visionato i filmati delle telecamere e rintracciato l’autrice del furto. La donna è stata denunciata e dovrà rispondere di furto aggravato.