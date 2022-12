Rubò a casa di un’anziana, condannata a 3 anni di reclusione in carcere

Un venerdì del 2021 aveva rubato un portagioie dalla casa di un’anziana a Vimercate, dove era entrata chiedendo di poter usare il bagno, ed era stata arrestata poco dopo mentre si aggirava tra le bancarelle del mercato, quando la donna ancora non sapeva di essere stata raggirata. Oggi i carabinieri della stazione di Vimercate hanno arrestato la responsabile, una 31enne di origine serba, che dovrà scontare una condanna di tre anni per “furto in abitazione aggravato con recidiva”. La donna era stata già posta ai domiciliari ed è stata trasferita a San Vittore.

Rubò a casa di un’anziana: si era introdotta con una scusa e aveva portato via anche l’anello di fidanzamento

Era successo a febbraio 2021: la trentunenne si era introdotta nella casa dell’anziana, classe 1939, e approfittando di un attimo di distrazione l’aveva derubata di 110 euro e di un cofanetto in cui custodiva vari gioielli in oro, tra cui l’anello di fidanzamento regalato dal marito e conservato per oltre 50 anni.