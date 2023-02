Rubati 20 pc alla scuola media di Usmate-Velate

Devono essere gli stessi che avevano visitato le scuole di Carnate, i malviventi che nella notte tra il 6 e il 7 febbraio hanno visitato l’ Istituto Comprensivo Lina Mandelli di via Bernardino Luini, a Usmate. Il bilancio è pesante: una ventina i computer, in verità piuttosto datati, e un nuovissimo mixer di cui si sono appropriati oltre ai danni notevoli alle strutture interne: hanno rovinato due porte e le relative serrature, usando un cacciavite di grosse dimensioni e facendo leva in vari punti. Per fortuna, forse per il prolungarsi dei tempi, non hanno localizzato un altro locale dove erano custoditi altri computer molto più recenti.

Rubati 20 pc alla scuola media, forzate le porte e la telecamera non va

E’ accaduto verso le 2,30 nel cuore della notte. I ladri sono entrati forzando una porta e nonostante l’allarme, hanno continuato tranquillamente probabilmente perché hanno calcolato i tempi necessari per un intervento della sorveglianza. L’allarme infatti è collegato con un servizio vigilanza ma sembra che chi doveva essere reperibile non abbia ricevuto nulla. Dalla direzione dell’istituto non è escluso che verrà valutata un’azione nei confronti della società di vigilanza con la quale era attivo un abbonamento. È stata presentata denuncia ai carabinieri di Arcore che sono intervenuti per un sopralluogo. Purtroppo la telecamera installata non era attiva.