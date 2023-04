Rubano 3mila euro e vino in due negozi di Mezzago e Bellusco

Stazione dei carabinieri di Bellusco sotto pressione per l’attività senza soste dei ladruncoli. Due le attività commerciali colpite, una a Mezzago ed un’altra a Bellusco. A Mezzago nella notte del 24 aprile, ad essere preso di mira è stato un negozio di estetica, in via Concordia, dove sono penetrati dopo aver forzato la finestra del bagno.

Rubano 3mila euro e vino, ladri in azione

Per i malviventi sembra che l’incursione sia stata più che fruttuosa, dove pare che abbiano trovato circa 2500 euro in contanti. A Bellusco nel mirino dei ladri (intenditori di vini…), il giorno prima, è finito invece un ristorante pizzeria. Qui è stato asportato il registratore di cassa con circa 400 euro in contanti, ma soprattutto alcune bottiglie di vino per un valore di un migliaio di euro. Anche in questo caso al titolare del locale non è rimasto altro da fare che presentare la denuncia presso i carabinieri di Bellusco.