Ronco: i ladri hanno rubato oltre 20mila euro dal bancomat sventrato

È stato complessivamente un colpo da oltre 20mila euro quello messo a segno dai malviventi alla Btl di Ronco Briantino nella notte tra il 5 e il 6 aprile quando alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat per accaparrarsi i soldi prima della fuga. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vimercate e le indagini dell’Arma proseguono coordinate dal capitano Giuesppe Della Queva per risalire ai colpevoli.

Ronco: i ladri hanno rubato oltre 20mila euro e indagini in corso

Il boato dell’esplosione aveva fatto scattare subito l’allarme e aveva svegliato nel cuore della notte i residenti di via IV Novembre e zone limitrofe. All’arrivo delle forze dell’ordine dinnanzi all’istituto bancario i ladri erano già spariti lasciando lo sportello Atm completamente sventrato. C’è voluto un po’ di tempo per i dipendenti della filiale per quantificare il denaro sottratto dalla cassa.