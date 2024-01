Ronco Briantino: i pazienti sono senza medico e senza ambulatorio

L’anno non è iniziato nel migliore dei modi per centinaia di pazienti a Ronco Briantino. Lo storico medico di base, il dottor Giovanni Trovato, è andato in pensione ma l’ambulatorio medico temporaneo che Ats e Amministrazione comunale stanno allestendo in attesa della nomina del suo successore non è ancora pronto.

Slitta a metà gennaio l’apertura del presidio che avrà la funzione di accogliere i pazienti fino alla nomina di un nuovo medico di famiglia.

Ronco: i pazienti e l’impegno del Comune

Ne aveva dato notizia lo stesso sindaco Kristiina Loukiainen, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, sottolineando che:

“Ci stiamo adoperando in collaborazione con Ats affinché venga trovata una soluzione efficace, ovvero l’attivazione di un ambulatorio medico temporaneo che troverà posto nello stesso studio in cui riceve solitamente il dottor Trovato, in via 4 Novembre”.

Ronco: i pazienti in trasferta alla Casa di Comunità di Vimercate

Insomma, per il momento i pazienti saranno costretti a rivolgersi alla Casa di Comunità attivata a Vimercate di in via Giuditta Brambilla 11 per visite e ricette.

Resta però il nodo del successore del dottor Trovato. Al momento Ats non ha indicato il nome di un nuovo medico di base a tempo pieno. E sappiamo bene che in diversi altri comuni brianzoli, come in tutta Italia del resto, la carenza di medici di base sta diventando un problema. “Sarà attiva la continuità assistenziale (Guardia Medica) tel. 116117.

”Con riferimento all’attivazione dell’Ambulatorio in Ronco Briantino – si legge in una nota diffusa dall’Amministrazione – a partire dal prossimo 15 gennaio l’ATS si impegna a fornire in tempo utile le informazioni di dettaglio. L’Amministrazione Comunale si rammarica per il disagio causato dal ritardo nell’attivazione dell’ambulatorio”. Per prendere appuntamento alla Casa di Comunità di Vimercate è necessario telefonare al numero: 039 2369000