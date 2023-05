Ritrovato incolume a Triuggio il 37enne che si era tuffato nel Lambro

Ritrovato il 37enne che si era tuffato venerdì 19 maggio nel Lambro all’altezza di via Vittorio Veneto all’altezza della frazione Ponte di Triuggio. L’uomo è stato identificato sabato mattina 20 maggio verso le 6 in un casolare lungo via Dell’Acqua sempre a Triuggio, dove passa vicino il fiume. La persona è stata accompagnata dai sanitari del 118 in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.

Ritrovato incolume e l’intervento dei soccorsi

L’episodio ha dato il via all’imponente dispiegamento dei soccorsi che si sono concentrati lungo tutta l’asta del fiume tra Biassono, Villasanta, Canonica e Triuggio con i vigili del fuoco e sommozzatori provenienti da Monza, Milano e addirittura Torino, oltre alle forze dell’ordine e i volontari del 118.