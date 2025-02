Secondo lieto fine in tempi più brevi. Sono tornate in famiglia le ragazze di 14 e 15 anni protagoniste di una seconda fuga da casa, dopo quella di dieci giorni dello scorso gennaio. Le ragazze, una residente ad Agrate Brianza e l’altra nel Milanese, si erano allontanate da Monza lunedì 3 febbraio. Ne dà notizia l’associazione Penelope a cui si erano rivolte ancora le famiglie per ritrovare le adolescenti.